 İsveçli sporcudan ringde evlilik teklifi – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İsveçli sporcudan ringde evlilik teklifi

    İsveçli sporcudan ringde evlilik teklifi

    Karışık dövüş sanatları ustası Alexander Gustafsson, Glover Teixeira ile olan müsabakasının ardından sıra dışı bir olaya imza attı.

    İsveçli sporcu, Brezilyalı rakibini 5. rauntta nakavt etmesinin ardından verdiği röportaj esnasında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Stockholm'de düzenlenen müsabaka sonrası aldığı evlilik teklifi karşısında Gustafsson'un kız arkadaşı şaşkınlığını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.

    İsveçli çiftin geçtiğimiz aylarda bir çocuğu olmuştu.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:19
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