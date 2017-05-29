İsveçli sporcudan ringde evlilik teklifi
Karışık dövüş sanatları ustası Alexander Gustafsson, Glover Teixeira ile olan müsabakasının ardından sıra dışı bir olaya imza attı.
İsveçli sporcu, Brezilyalı rakibini 5. rauntta nakavt etmesinin ardından verdiği röportaj esnasında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Stockholm'de düzenlenen müsabaka sonrası aldığı evlilik teklifi karşısında Gustafsson'un kız arkadaşı şaşkınlığını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu.
İsveçli çiftin geçtiğimiz aylarda bir çocuğu olmuştu.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:19
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573 milyon TL kazandı
Toplam 9
Yorum
erc1903 59 öncesini mi. canım senin aklın ermez öyle şeylere. git şimdi bi kenarda hazmet BJK nın şampiyonluğunu
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Oğuzhan’dan ayrılık sinyali
Toplam 8
Yorum
dnz ne hayalmiş arkadaş. önce avrupa diye ağlarsnız. sonrada çok pişmanım başkan beni geri al dersiniz. başkan kabul eder ama taraftar aslaa.
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Hakemlere çok sert tepki
Toplam 2
Yorum
baksoy Sahada 5 tane hakem var , bizim kalecinin yardımı ile bariz ofsaytı kaçıran hakemlerle gol yiyoruz , artık bu iş Onur ile yürümeyecek yeter
İsveçli sporcudan ringde evlilik teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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