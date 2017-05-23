 Busenaz kafasına koydu – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Busenaz kafasına koydu

    Busenaz kafasına koydu
    2 Dünya, 3 Avrupa, 5 de Türkiye şampiyonluğu kazanan Trabzonspor'un milli boksörü Busenaz Sürmeneli, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye boksta ilk altın madalyayı getirmek olduğunu söyledi. bunun için günde ortalama 4 saat çalışıyor.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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