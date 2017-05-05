Milli boksörden müthiş zafer
Polonya'da düzenlenen Feliks Stamm Uluslararası Boks Turnuvası’nda 75 kg milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ev sahibi ülkenin Olimpiyat şampiyonu sporcusunu yenerek bir üst tura yükseldi.
Başkent Varşova'nın ev sahipliğindeki organizasyonda 51 kg sporcumuz Busenaz Çakıroğlu ve 75 kg boksörümüz Busenaz Sürmeneli rakiplerini yenerek bir üst tura çıktılar.
Milli boksörümüz Busenaz Çakıroğlu bu önemli organizasyonda yarın Fransız rakibi ile yarı finalde ter dökecek.
Türkiye'nin 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlardaki en önemli madalya umutlarından olan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ela Wolcik'i baştan sona üstün götürdüğü müsabakanın ardından yendi ve adını üst tura yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli yarın bir başka Polonyalı boksör ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Milli boksörümüz Busenaz Çakıroğlu bu önemli organizasyonda yarın Fransız rakibi ile yarı finalde ter dökecek.
Türkiye'nin 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlardaki en önemli madalya umutlarından olan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ela Wolcik'i baştan sona üstün götürdüğü müsabakanın ardından yendi ve adını üst tura yazdırdı.
Busenaz Sürmeneli yarın bir başka Polonyalı boksör ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
gs1905 semih iyileşti gol yeme istatistiklerimiz artmaya devam edecek sanırım. haydi el birliği ile semihi iyileştirelim
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gs03 kesinlikle satılmalı yoksa liselilerin elinde iflas edip bitecek.
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gs03 ravzan başarılı olur mu bilemem ama sırf bizim yöneticiler transfer yapmasın diye isterim.
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