Karton toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna

Antalya'da 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen karma dövüş sanatları organizasyonunda dünya şampiyonu olan 18 yaşındaki Kadir Dalkıran dört kardeşi, annesi ve babasıyla Yalova'da bir gecekonduda yaşıyor. Dalkıran, yıllardır sokaklarda karton toplayarak ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalışıyor.

Dalkıran, 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.

Bir tabela ile başladı

Dalkıran, spora 14 yaşında tesadüfen gördüğü bir tabelayla başladığını anlatıyor:

"Bir gün karton topladığım sırada bir spor salonunun üzerindeki 'dövüş sporları' tabelasını gördüm. Salondan içeri girdim. Oradaki atmosfer beni çok etkiledi. Oradakilerin birbiriyle mücadeleleri, teknik hareketleri ilgimi çekti. Oradakilere kulüp antrenörüyle görüşmek istediğimi söyledim. İbrahim hocayı gösterdiler. Hocayla görüştükten sonra bir elemeden sonra kulübe alabileceklerini söylediler. Yapılan elemelerden sonra da kulübe girdim. Halen gün boyu kartonda akşamları spordayım. Sabah saat 09.00'da karton toplamaya başlıyorum. Akşam 18.00'e kadar devam ediyorum. Sonra işlerimi hızlıca bitirip spor salonuna geliyorum. Standart antrenman periyotları var, 2 saat olarak. Ben tek başıma olduğumda 3-4 saat çalışıyorum. Bu sporu yapacağıma inandığım için çok çalışıyorum. Ailem başta çok yorulduğum gerekçesiyle spora gitmeme kızıyordu. Zaman geçtikten sonra alıştılar."





"Hayatlarına bir etki bırakmak istiyorum"

İlk çıktığı maçlarda birinci olamadığını ancak hiçbir zaman da pes etmediğini vurgulayan 18 yaşındaki sporcu, defalarca kick boks, muay thai ve wushu branşlarında şampiyonluk kazandığını geçen ay da Antalya'da dünya şampiyonu olduğunu kaydetti.

Mahallesindeki çocuklara örnek olmak için çaba sarf edeceğini anlatan Kadir, "Benim yaşımdakiler genellikle karton toplar. Kötü alışkanlıkları olanlar var. Benim bu başarım onlara bir mesaj veriyor. Onlara örnek olup hayatlarına bir etki bırakmak istiyorum. Örnek olmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (AA)