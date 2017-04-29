A Spor'da boks heyecanı

Dünya Şampiyonası’nda Erkan Varol, Hollandalı Nana Owusu ile karşılaşıyor

Boks severler heyecana doyacak. Kartal Fight Arena Dünya Kickbox Şampiyonlar Gecesi Kars'ta yapılacak. Kafkas Kartalı Erkan Varol ringe çıkıyor; rakibi Hollandalı Demir Yumruk Nana Owusu olacak. Aynı gece sekiz Türk, dünya karmasına karşı mücadele edecek. Cesur Turgay, Azeri Rahimli'yle, Sinan Ulutürk, Yunan Hristos Tsirimokos'la ve Kenan Günaydın, Angolalı Mateus Mengue ile kozlarını paylaşacak. İsmail Aytemiz Spor Salonu'ndaki dev organizasyon bugün 23.00'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da olacak.