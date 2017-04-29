A Spor'da boks heyecanı
Dünya Şampiyonası’nda Erkan Varol, Hollandalı Nana Owusu ile karşılaşıyor
Boks severler heyecana doyacak. Kartal Fight Arena Dünya Kickbox Şampiyonlar Gecesi Kars'ta yapılacak. Kafkas Kartalı Erkan Varol ringe çıkıyor; rakibi Hollandalı Demir Yumruk Nana Owusu olacak. Aynı gece sekiz Türk, dünya karmasına karşı mücadele edecek. Cesur Turgay, Azeri Rahimli'yle, Sinan Ulutürk, Yunan Hristos Tsirimokos'la ve Kenan Günaydın, Angolalı Mateus Mengue ile kozlarını paylaşacak. İsmail Aytemiz Spor Salonu'ndaki dev organizasyon bugün 23.00'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da olacak.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
A Spor'da boks heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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