İslam Oyunları Boks Milli Takımları hazırlık kampı Ayvalık’ta yapılacak
22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilecek 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele edecek olan Boks Milli Takımı ile Gürcistan ve Makedonya Milli Takımları, 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü Ayvalık Vilayetler Hizmet Birliği'nde kampa girecek.
Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Boks Federasyonu İl Temsilcisi, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Türkiye Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan İslam Oyunları Milli Takımlar Hazırlık kampının 1-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gürcistan ve Makedonya Milli Takımları ve Türk Milli Takımının iştiraki ile Ayvalık Vilayetler Hizmet Birliği tesislerinde yapılacağını söyledi. Toplam 50 sporcunun katılacağı kampın 10 gün süreceğini kaydeden Eşref Uslu, "Kamp sonrası Milli Takımlar İslam Konferansı Örgütü'ne üye ülkelerin iştiraki ile Azerbaycan'da 12 - 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 4. İslami Dayanışma Oyunlarına katılacaklar. İslam ülkelerinden yaklaşık 3 bin sporcunun ve bin 500'e yakın görevlinin katılmasının beklendiği oyunlarda sporcular 20 spor dalında mücadele edecek" dedi.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
İslam Oyunları Boks Milli Takımları hazırlık kampı Ayvalık’ta yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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