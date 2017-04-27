Türkiye başvurdu, başörtüsü kuralı değişti

Dünya Boks Birliği (AIBA), Türkiye Boks Federasyonu’nun ‘ringlerde başörtüsü serbestliği’ konusunda yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildirdi. Buna göre, gelecek dönemlerde başörtülü boksörler ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabilecek.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı ve AIBA Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Gözgeç, geçtiğimiz aylarda AIBA'ya başörtüsü konusunda yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, kararın kendilerine yazılı olarak da bildirildiğini söyledi.



"Tüm İslam ülkeleri için örnek olmalı"

Federasyon binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Gözgeç, geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'de başörtülü sporcuların ringe çıkmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını hatırlatarak, AIBA'nın kararının filli durumun sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi açısında da son derece önemli olduğuna değindi. Başörtüsündeki serbestliğin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığının altını çizen Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere ABD'de geçtiğimiz gün Minnesota eyaletinde başörtülü sporcu için onay çıktı. AIBA bünyesinde bizim dışımızda çok sayıda Müslüman ülke var. Orada da kadın sporcular ciddi zorluklar çekiyordu. AIBA'nın bu kararı sadece bizim için değil diğer ülkeler için de örnek teşkil etmeli.



Ben, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu serbestliğin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunacağım. İçinde bulunduğumuz dönemde bu tür yasakların artık geride kalması lazım. Türkiye son 15 yılda bu konuda çok ciddi mesafe kat etti. Şimdi bu mesafenin uluslararası zemine de taşınması bizler için son derece değerli."



"Hakemin kontrol etme hakkı var"

Yeni süreçteki işleyiş hakkında da bilgi veren Başkan Gözgeç, "Eskiden sporcuların maç bitiminde kasklarını çıkardıklarında bone kullanmaları yasaktı. Şimdi bu konu serbest. Ayrıca seremonide de kadın sporcuların başlarının açık olması gerekiyordu. Bu konudaki yasak da kalktı. AIBA tek bir konuda hassasiyet gösteriyor, eğer orta hakem sporcunun bonesinin içinde yasaklı ya da sert bir cisim olduğunu düşünürse o zaman hakeme kontrol hakkı tanıyor" ifadesini kullandı.



Gözgeç ayrıca, uygulamanın tüm müsabakalar için herhangi bir tarih beklenmeden hemen hayata geçirileceğini de açıkladı.