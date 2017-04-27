Joshua ve Klitschko basının karşısına geçti

Wladimir Klitschko ve Anthony Joshua basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan önce kısa açıklamalarda bulundular.

Klitschko:

Yaşı, benim boks kariyerim kadar olan birisiyle ringe çıkacağım. Bu ilginç bir nokta. 27 yılın ardından hala duygularımdan, hırsımdan, disiplinimden birşey kaybetmedim. Rakibimin yaşı ne olursa olsun her zaman ellerimi şampiyon olmak için kaldırmak adına uğraştım. Bu benim için bir takıntı. Ben bu konuda takıntılı biriyim. Şampiyon olmak zorundayım.

Ben Nostradamus değilim ama bir şey hazırladım. Ama elimde bir USB bellek var. İçinde müsabakanın sonucuyla ilgili yaptığım bir tahminin videosu var. Bu USB belleği ringe çıktığımda üzerimde taşıyacağım ve maçtan sonra açık artırmayla satışa çıkaracağız ve elde edilecek ücret Klitschko Yardım Fonu'na aktarılacak, yardıma muhtaç çocuklar için harcanacak.





Joshua: Hiçbir rakibimi küçümsemedim. Hayatım boyunca yaptığım hatalardan ders aldım. Hala her sabah çok erken kalkıp çok geç yatıyorum, kendimi fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da zinde tutmaya uğraşıyorum.

Olimpiyatlarda Büyük Britanya'yı birinciliğe taşımak için mücadele ederken de aynı konsantrasyona sahiptim, şimdi de öyleyim. Her zaman en iyisi olmak için uğraşıyorum. Gencim, hırslıyım, istekliyim. Bu maç için hazırım. Kazanacağım, bununla ilgili iki kez düşünmeye bile ihtiyaç duymuyorum.





Bir basın mensubunun açıklamasında kullandığı 'takıntı' kelimesinin kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusuna Klitschko "Takıntı benim için aşırı haldeki sevgidir. Kısacası hedefime duyduğum sevgidir, tutkudur ve sevgiden daha güzel bir şey yoktur. " cevabını verdi.

Başka bir basın mensubunun 'Kaybederseniz, bu maçtan sonra yenilgi sizin için ne anlama gelecek?' sorusuna ise Joshua cevap vermeye hazırlanırken Klitschko söze girdi ve şunları söyledi:

Klitschko: "Sana yardımcı olayım AJ. Ben bunu yaşadım, biliyorum. Sonrasında kalkıyorsun, yoluna devam ediyorsun. Korkacak bir durum yok."



