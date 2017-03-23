Ringde 4 bronz
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:48
- Mesut iddiası
Toplam 1
Yorum
TCelcius Daha mesut haberi yapıyorlar olum önce aç karnınızı doyurun türkiye de mesutu alailecek güçteki tek takım BEŞİKTAŞ hayal dünyasında gezmeyin
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
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