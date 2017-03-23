 Ringde 4 bronz – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Ringde 4 bronz

    Ringde 4 bronz
    Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan boksörlerimiz 4 bronz madalya kazandı. 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60'ta Hakan Doğan, 64'te Volkan Gökçek ve 69'da Serhat Güler 3.'lük kürsüsüne çıkmayı başardı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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