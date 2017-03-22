Boksta 4 madalya
Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 bronz madalya elde etti.
Şampiyonada milli boksörlerden Ali İhsan Alagaş (56 kilo), Hakan Doğan (60 kilo), Volkan Gökçek (64 kilo) ve Serhat Güler (69 kilo), üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
- Lens mi Sow mu?
Toplam 15
Yorum
TARAFTAR İkisini de alın bjk ın olsun , Hatta bunların yanında Wielıda bonus olarak beleş verelim.
- Stoch, teknik direktör oldu
Toplam 7
Yorum
MEHMET STOCH FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPSIN. AMA ANTRENÖRLÜĞÜ İDARİ MENAJER'DEN BİR KALEM ÖNDE OLSUN.
- Aslan TT yapacak
Toplam 30
Yorum
öğretici yeter ! şu kasımpaşadan oyuncu almayın artık ! ligin yeni kasımpaşasımı olacaksınız ?
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