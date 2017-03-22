 Boksta 4 madalya – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Boksta 4 madalya

    Boksta 4 madalya

    Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 bronz madalya elde etti.

    Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Boks Birliği (EUBC) tarafından başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 4 milli sporcu kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

    Şampiyonada milli boksörlerden Ali İhsan Alagaş (56 kilo), Hakan Doğan (60 kilo), Volkan Gökçek (64 kilo) ve Serhat Güler (69 kilo), üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
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