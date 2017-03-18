Boks şöleni A Spor’da
Ortada 4 kemer, ringde 2 şampiyon! Boks severler ekran başına...
Heyecanla beklenen dev maç A Spor ekranlarında. WBC, WBA, IBF ve IBO kemerlerinin ortada olacağı karşılaşmada, iki nakavt makinesi kozlarını ABD'deki ünlü Madison Sqaure Garden'da paylaşacak. Bir tarafta yenilgisiz Kazak boksör Gennady Golovkin, diğer tarafta "mucize adam" ABD'li Daniel Jacobs. Golovkin orta sıkletteki tartışmasız üstünlüğünü ilan edebilecek mi? Yoksa Jacobs dünyayı şaşkına mı çevirecek?
Aynı gece süper sinek sıkletin efsane boksörü Roman Gonzales, WBC kemerini Taylandlı Superstar Wisaksil Wangek karşısında korumaya çalışacak. Hepsi ve daha fazlası Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren canlı yayınla şifresiz HD kalitesinde sadece A Spor'da...
Aynı gece süper sinek sıkletin efsane boksörü Roman Gonzales, WBC kemerini Taylandlı Superstar Wisaksil Wangek karşısında korumaya çalışacak. Hepsi ve daha fazlası Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren canlı yayınla şifresiz HD kalitesinde sadece A Spor'da...
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Yorum
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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