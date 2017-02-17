 Yıldırım’a tam destek – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Yıldırım’a tam destek

    Yıldırım’a tam destek
    WBC Süper Orta Sıklet Gümüş Kemer maçında yarın Belaruslu Aliaksandry Sushchyts ile karşılaşacak olan Avni Yıldırım'a yıldızlardan destek. Barcelona'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan, "Sana güveniyoruz. Allah yardımcın olsun" yorumun yaparken, Mesut Özil de, "Dualarım seninle" mesajını gönderdi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:39
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