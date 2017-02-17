Yıldırım’a tam destek
WBC Süper Orta Sıklet Gümüş Kemer maçında yarın Belaruslu Aliaksandry Sushchyts ile karşılaşacak olan Avni Yıldırım'a yıldızlardan destek. Barcelona'da forma giyen milli oyuncumuz Arda Turan, "Sana güveniyoruz. Allah yardımcın olsun" yorumun yaparken, Mesut Özil de, "Dualarım seninle" mesajını gönderdi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Yıldırım’a tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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