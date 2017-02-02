Adem Kılıççı’ya doping şoku
2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Adem Kılıççı'ya kötü haber... Olimpiyat Komitesi, milli boksörün doping kullandığı gerekçesiyle 75 kiloda elde ettiği 5.'liğini iptal ettiğini açıkladı. Geriye dönük testlerde yasaklı madde olan turinabol kullandığı belirtilen 30 yaşındaki sporcu, organizasyondan diskalifiye edildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Adem Kılıççı’ya doping şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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