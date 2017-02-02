Adem Kılıççı’ya doping şoku

2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Adem Kılıççı'ya kötü haber... Olimpiyat Komitesi, milli boksörün doping kullandığı gerekçesiyle 75 kiloda elde ettiği 5.'liğini iptal ettiğini açıkladı. Geriye dönük testlerde yasaklı madde olan turinabol kullandığı belirtilen 30 yaşındaki sporcu, organizasyondan diskalifiye edildi.