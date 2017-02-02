 Adem Kılıççı’ya doping şoku – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ’ya doping şoku

    Adem Kılıççı’ya doping şoku
    2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Adem Kılıççı'ya kötü haber... Olimpiyat Komitesi, milli boksörün doping kullandığı gerekçesiyle 75 kiloda elde ettiği 5.'liğini iptal ettiğini açıkladı. Geriye dönük testlerde yasaklı madde olan turinabol kullandığı belirtilen 30 yaşındaki sporcu, organizasyondan diskalifiye edildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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