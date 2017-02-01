Adem Kılıççı'da doping çıktı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Milli Boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'nda doping yaptığını açıkladı. Londro'da 5. olan Kılıççı'nın doping yapması kesinleştiğinden derecesi geri alındı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda mücadeleden eden Milli Boksör Adem Kılıççı'nın dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Kılıççı'nın doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edildiği açıklandı. 31 yaşındaki boksör, aynı zamanda Fenerbahçe Boks Şubesi için mücadele ediyor.
Adem Kılıççı, şu aralar bir yarışma programında yarışıyor.
Adem Kılıççı, şu aralar bir yarışma programında yarışıyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
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