 Boks gecesi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Boks gecesi

    Boks gecesi

    Sporun adresi yine müthiş bir karşılaşmayı ekranlara getirecek.

    Yenilgisiz İrlandalı boksör Carl Farmpton, WBA Dünya Şampiyonluğu unvanını korumak için Meksikalı Leo Santa Cruz'un karşısına çıkacak. Bu dev mücadelenin ardından Dejan Zlaticanin ile Mikey Garcia, WBC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. Las Vegas'taki bu nefes kesecek karşılaşmalar yarın sabah 05.00'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boks gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.