Boks gecesi

Sporun adresi A Spor yine müthiş bir karşılaşmayı ekranlara getirecek.

Yenilgisiz İrlandalı boksör Carl Farmpton, WBA Dünya Şampiyonluğu unvanını korumak için Meksikalı Leo Santa Cruz'un karşısına çıkacak. Bu dev mücadelenin ardından Dejan Zlaticanin ile Mikey Garcia, WBC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. Las Vegas'taki bu nefes kesecek karşılaşmalar yarın sabah 05.00'ten itibaren A Spor'dan canlı yayınlanacak.