 Namaz kılmak harika bir duygu – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Namaz kılmak harika bir duygu

    Namaz kılmak harika bir duygu
    Ağır sıklet İngiliz boksör Anthony Joshua, İnstagram'dan namaz kılarken görüntüler paylaşınca İngiltere'de gündem oldu. Bazı İslamofobik tepkiler alan ve bundan böyle kendisini desteklemeyeceğini söyleyen birçok mesaja maruz kalan Joshua, İslam'a ve bütün dinlere ilgi duyduğunu, araştırdığını ifade ederken, birçok takipçi de kendisine büyük destek çıktı. Namaz kılan fotoğraf 100 binden fazla beğeni aldı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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