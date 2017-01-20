Namaz kılmak harika bir duygu
Ağır sıklet İngiliz boksör Anthony Joshua, İnstagram'dan namaz kılarken görüntüler paylaşınca İngiltere'de gündem oldu. Bazı İslamofobik tepkiler alan ve bundan böyle kendisini desteklemeyeceğini söyleyen birçok mesaja maruz kalan Joshua, İslam'a ve bütün dinlere ilgi duyduğunu, araştırdığını ifade ederken, birçok takipçi de kendisine büyük destek çıktı. Namaz kılan fotoğraf 100 binden fazla beğeni aldı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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