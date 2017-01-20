Namaz kılmak harika bir duygu

Ağır sıklet İngiliz boksör Anthony Joshua, İnstagram'dan namaz kılarken görüntüler paylaşınca İngiltere'de gündem oldu. Bazı İslamofobik tepkiler alan ve bundan böyle kendisini desteklemeyeceğini söyleyen birçok mesaja maruz kalan Joshua, İslam'a ve bütün dinlere ilgi duyduğunu, araştırdığını ifade ederken, birçok takipçi de kendisine büyük destek çıktı. Namaz kılan fotoğraf 100 binden fazla beğeni aldı.