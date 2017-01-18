İşte yeni Muhammed Ali

İngiliz boksör ve Olimpiyat ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu instagram hesabından Dubai'deki bir camide dua ederken çekilmiş resmini paylaştı, kısa sürede İslamofobik yorum ve mesajlarla karşı karşıya kaldı.

Besides luck, hard work & talent.. Prayer is a solid foundation. It was nice to join my brother @healthy_mindset as he led through afternoon prayer (asr) ???? Anthony Joshua (@anthony_joshua) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 17 Oca 2017, 02:42 PST )

* "Şans, sıkı çalışma ve yeteneğin yanı sıra ibadet de sağlam bir dayanaktır. İbadetini gerçekleştiren kardeşime katılmaktan büyük mutluluk duydum."Anthony Joshua'nın paylaştığı fotoğraf sonrası bazı takipçileri kendisini artık desteklemediğini söylerken kimi kendini bilmezler de İslam ile ilgili haksız itham ve genellemelerde bulunarak başarılı boksöre bel altı vurmaya çalıştı.

Profil resminden İslam düşmanı olduğu açıkça görülen bir kullanıcı fotoğrafın altına "Hayal kırıklığına uğradım. Senin dinin nefret ve şiddet dolu" yorumu yaparken aklı başında bir kullanıcı ise yapılan yorumun haksız olduğunu yazarak şampiyon boksörü savundu.

Anthony Joshua'nın paylaşımı sonrası bazı kullanıcıların yaptıkları diğer yorumlar ise şu şekilde:

"Müslüman olduğunu bilmiyordum. Artık desteklemiyorum"

"Eğer İslam dinine mensupsa artık rakiplerini destekleyeceğim"

"Kimin umurunda! Bu insanlarla savaş halindeyiz. Bu paylaşımın amacı ne?"

"AJ'nin her hareketi doğruydu ama artık çok sayıda fan kaybedecek"





Ne var ki, hakaret ve haksız ithamda bulunmayan kullanıcıların sayısı da az değil.

Bu yorumlar altına paylaşımda bulunan bir kullanıcı "Anthony Joshua'nın camide çekilmiş fotoğrafına yapılan yorumlar beni beyaz ve İngiliz olduğumdan utandırdı. Hepimiz böyle değiliz" derken başka bir takipçisi ise "AJ'e yöneltilen nefret mide bulandırıcı. Bu paylaşımlar İngilizlerin hala nefretle, sığlıkla ve İslamofobiyle dolu olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.







İslamofobik yorumlara verilen en güzel tepki ise bir kullanıcının Muhammet Ali örneği verdiği şu paylaşım oldu:



"Nefret dolu insanlara bir sorum var: Muhammed Ali de müslümandı ve hala tüm zamanların en iyisi. Ondan da nefret ediyor musunuz?"





Anthony Joshua'ya yönelik bu nefret dolu paylaşımlarla ilgili haber yapan Metro ve The Sun gibi İngiliz haber siteleri ise İslamofobik ifadeler kullanarak Olimpiyat şampiyonu boksörü yaralamaya çalışan insanları medeniyetten nasibini almamış "troll" olarak nitelendirdi.



27 yaşındaki Anthony Joshua daha önce yaptığı açıklamada "Hıristiyan olarak ytiştirildim ancak kendimi hiçbir dine mensup görmüyorum. Bazı dinlere ilgim var fakat daha fazla araştırma yapmam lazım. Ben sadece tanrıya dua etmeyi seviyorum" ifadelerini kullanarak hiçbir dine mensup olmadığını fakat kendisi için en önemli şeyin tanrıya dua ederek şükranlarını sunmak olduğunu belirtmişti.