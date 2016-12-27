 Sultanbeyli’de boks şöleni – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Sultanbeyli’de boks şöleni

    Sultanbeyli’de boks şöleni
    Kick Boksun yıldızları Sultanbeyli'de ringe çıktı. tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' etkinliğinde sporcuların performansı ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Ülkemize karış kurulan bütün tuzakları birlikte ortadan kaldıracağız" diye konuştu.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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