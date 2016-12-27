Sultanbeyli’de boks şöleni
Kick Boksun yıldızları Sultanbeyli'de ringe çıktı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' etkinliğinde sporcuların performansı ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Ülkemize karış kurulan bütün tuzakları birlikte ortadan kaldıracağız" diye konuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Sultanbeyli’de boks şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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