Bisikletçiler şampiyona için Konya’da
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, 21-22 Ekim tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katılacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:46
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
Fb Degil mi ama kiyasi olmaz ! Biz Bjk yi Gs yi yenmek icin herseyi yapalim, Bjk sampiyonlar liginde ucuyor olsun!
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
hüsamettin O yüzden oynayarak kazanamıyorsunuz bjk karşı
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
ozi aynen kıyas edilnez beşiktaş ezer geçer
Bisikletçiler şampiyona için Konya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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