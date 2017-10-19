 Bisikletçiler şampiyona için Konya’da – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Bisikletçiler şampiyona için Konya’da

    Bisikletçiler şampiyona için Konya’da

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı, 21-22 Ekim tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na katılacak.

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı, 21-22 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'na katılacak. Konya Tavusbaba ile Meram arasında gerçekleştirilecek olan yarışta Büyükşehir Belediyespor takımını, Genç Kategoride Deniz Deniz, Büyükler Elit Kategoride Zeki Kaygısız temsil edecek. Şampiyonada yarışacak olan sporculara başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, "Bisiklet branşında yeni bir ivme yakaladık. Sporcularımız daha önce yarıştıkları şampiyonalarda kürsüde yer almayı başardı. Şimdi Konya'da gerçekleştirilecek yarışlarda bisikletler şampiyonluk için sürülecek. Sporcularımıza inancımız tam. Bisiklet takımımıza bu önemli şampiyonada başarılar diliyorum" dedi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:46
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