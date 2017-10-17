 Fransa Bisiklet Turu'nda güzergah belli oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'nda güzergah belli oldu

    Fransa Bisiklet Turu'nda güzergah belli oldu

    İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun en önemli üç yarışından biri olan 'nun 2018'deki güzergahı açıklandı.

    Buna göre, 7-29 Temmuz 2018 tarihlerinde 105. kez organize edilecek tura katılan bisikletçiler, 23 günde 3 bin 300 kilometreden fazla yol katedecek. Turu, 2013, 2015, 2016 ve 2017'de kazanan Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil'den sonra 4 şampiyonluğa ulaşan 5. isim olmuştu.

    2018 Fransa Bisiklet Turu'ndaki 21 etabın geçeceği yerler ve mesafeleri şöyle:
    1. Etap (7 Temmuz): Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 kilometre

    2. Etap (8 Temmuz): Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 kilometre

    3. Etap (9 Temmuz): Cholet, 35 kilometre (Takım zamana karşı)

    4. Etap (10 Temmuz): La Baule - Sarzeau, 192 kilometre

    5. Etap (11 Temmuz): Lorient - Quimper, 203 kilometre

    6. Etap (12 Temmuz): Brest - Mur de Bretagne, 181 kilometre

    7. Etap (13 Temmuz): Fougeres - Chartres, 231 kilometre

    8. Etap (14 Temmuz): Dreux - Amiens, 181 kilometre

    9. Etap (15 Temmuz): Arras - Roubaix, 154 kilometre

    10. Etap (17 Temmuz): Annecy - Le Grand Bornand, 159 kilometre

    11. Etap (18 Temmuz): Albertville - La Rosiere, 108 kilometre

    12. Etap (19 Temmuz): Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe d'Huez, 175 kilometre

    13. Etap (20 Temmuz): Bourg d'Oisans - Valence, 169 kilometre

    14. Etap (21 Temmuz): Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende, 187 kilometre

    15. Etap (22 Temmuz): Millau - Carcassonne, 181 kilometre

    16. Etap (24 Temmuz): Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 kilometre

    17. Etap (25 Temmuz): Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 kilometre

    18. Etap (26 Temmuz): Tries-sur-Baise - Pau, 172 kilometre

    19. Etap (27 Temmuz): Lourdes - Laruns, 200 kilometre

    20. Etap (28 Temmuz): Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 kilometre (Bireysel zamana karşı)

    21. Etap (29 Temmuz): Houilles - Paris, 115 kilometre

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:39
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