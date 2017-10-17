Fransa Bisiklet Turu'nda güzergah belli oldu

Buna göre, 7-29 Temmuz 2018 tarihlerinde 105. kez organize edilecek tura katılan bisikletçiler, 23 günde 3 bin 300 kilometreden fazla yol katedecek. Turu, 2013, 2015, 2016 ve 2017'de kazanan Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Chris Froome, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain ve Jacques Anquetil'den sonra 4 şampiyonluğa ulaşan 5. isim olmuştu.

2018 Fransa Bisiklet Turu'ndaki 21 etabın geçeceği yerler ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (7 Temmuz): Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte, 189 kilometre

2. Etap (8 Temmuz): Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 kilometre

3. Etap (9 Temmuz): Cholet, 35 kilometre (Takım zamana karşı)

4. Etap (10 Temmuz): La Baule - Sarzeau, 192 kilometre

5. Etap (11 Temmuz): Lorient - Quimper, 203 kilometre

6. Etap (12 Temmuz): Brest - Mur de Bretagne, 181 kilometre

7. Etap (13 Temmuz): Fougeres - Chartres, 231 kilometre

8. Etap (14 Temmuz): Dreux - Amiens, 181 kilometre

9. Etap (15 Temmuz): Arras - Roubaix, 154 kilometre

10. Etap (17 Temmuz): Annecy - Le Grand Bornand, 159 kilometre

11. Etap (18 Temmuz): Albertville - La Rosiere, 108 kilometre

12. Etap (19 Temmuz): Bourg-Saint-Maurice - L'Alpe d'Huez, 175 kilometre

13. Etap (20 Temmuz): Bourg d'Oisans - Valence, 169 kilometre

14. Etap (21 Temmuz): Saint-Pauol-Trois-Chateaux - Mende, 187 kilometre

15. Etap (22 Temmuz): Millau - Carcassonne, 181 kilometre

16. Etap (24 Temmuz): Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 kilometre

17. Etap (25 Temmuz): Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, 65 kilometre

18. Etap (26 Temmuz): Tries-sur-Baise - Pau, 172 kilometre

19. Etap (27 Temmuz): Lourdes - Laruns, 200 kilometre

20. Etap (28 Temmuz): Saint-Pee-sur-Nivelle - Espelette, 31 kilometre (Bireysel zamana karşı)

21. Etap (29 Temmuz): Houilles - Paris, 115 kilometre