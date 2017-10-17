AÜ bisiklet topluluğu şampiyon
Hacettepe Üniversitesi tarafından, 14- 15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen, Dağ Bisikleti Maraton Yarışı'nda Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Dağ Bisiklet Topluluğu şampiyon oldu.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yapılan ve 18 üniversiteden 93 sporcunun yarıştığı Dağ Bisikleti Maraton Yarışı'nda; kadın kategorisinde 22 sporcu, erkek kategorisinde 71 sporcu yarıştı. Zorlu Dağ Bisikleti Maratonu'nda AÜ'yü, Sefa Toros, Türkay Şimşek, Hasan Yıldırım, Necmettin Sarıbaş, Ahmet Cahid Gürses, Ercan Kontaş, Benjamin Mehner, Ümit Sekmen, Serdar Anıl Depe, Doğukan Doğan ve Sevgi Özkara temsil etti. AÜ Dağ Bisiklet Topluluğu, onlarca sporcunun ter döktüğü 54 kilometrelik zorlu deneyimde erkekler kategorisinde birinciliği kazanarak şampiyon oldu. Bireysel kategoride ise Erasmus öğrencisi Benjamin Mehner AÜ Bisiklet takımı adına birincilik elde etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
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Laz Affy kış kendini aynada görüp yorum yaparmış önce bu soruyu sorabilmen için sen aldığın puanların hesabını ver
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Bahtiyar Kormaz Başkan Macara arama seni Ersun da da uyardık,Fatih Terim,Rıza çalımbay TS fayda gelmez,Sen Takımın Başına BİLİÇ i getir maç izlayelim
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