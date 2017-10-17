 AÜ bisiklet topluluğu şampiyon – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    AÜ bisiklet topluluğu şampiyon

    AÜ bisiklet topluluğu şampiyon

    tarafından, 14- 15 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen, Dağ Bisikleti Maraton Yarışı'nda (AÜ) Dağ Bisiklet Topluluğu şampiyon oldu.

    Beytepe Kampüsü'nde yapılan ve 18 üniversiteden 93 sporcunun yarıştığı Dağ Bisikleti Maraton Yarışı'nda; kadın kategorisinde 22 sporcu, erkek kategorisinde 71 sporcu yarıştı. Zorlu Dağ Bisikleti Maratonu'nda AÜ'yü, Sefa Toros, Türkay Şimşek, Hasan Yıldırım, Necmettin Sarıbaş, Ahmet Cahid Gürses, Ercan Kontaş, Benjamin Mehner, Ümit Sekmen, Serdar Anıl Depe, Doğukan Doğan ve Sevgi Özkara temsil etti. AÜ Dağ Bisiklet Topluluğu, onlarca sporcunun ter döktüğü 54 kilometrelik zorlu deneyimde erkekler kategorisinde birinciliği kazanarak şampiyon oldu. Bireysel kategoride ise Erasmus öğrencisi Benjamin Mehner AÜ Bisiklet takımı adına birincilik elde etti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:52
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