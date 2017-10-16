İstanbul'da zafer turu

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu son etapla İstanbul’da tamamlandı. TUR 2017’yi UAE Emirates’ten Ulissi kazandı

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı. TUR 2017'yi genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi kazandı. 13 takımdan 104 sporcunun katılımıyla, 10 Ekim'de Alanya'da başlayan TUR 2017'de bisikletçiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.