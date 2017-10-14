Zirvenin sahibi İtalyan Ulissi

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 204 kilometrelik Marmaris- Selçuk arasında dün koşulan 4. etabı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bisikletçisi Diego Ulissi (5 saat 36 dakika 3 saniye) kazandı. İtalyan sporcu Ulissi bu sonucun ardından 12 saniye farkla zirveye yükselip kalan iki sprint etabı öncesinde büyük avantaj elde ederken turkuaz mayonun yeni sahibi oldu. Turda 5. etap bugün Selçuk-İzmir arasında koşulacak. Yarış yarın İstanbul'da son bulacak.