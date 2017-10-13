Zafer yine Bennett’in
53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabına da Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett damgasını vurdu. İlk iki etabı kazanan İrlandalı bisikletçi, Fethiye-Marmaris parkurunu da zirvede tamamladı. Son 500 metrede müthiş sprint yapan Bennett, 128 kilometrelik parkuru 3 saat 25 dakika 26 saniyelik dereceyle bitirdi. 104 sporcunun mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bugün 204.1 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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