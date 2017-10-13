Zafer yine Bennett’in

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabına da Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett damgasını vurdu. İlk iki etabı kazanan İrlandalı bisikletçi, Fethiye-Marmaris parkurunu da zirvede tamamladı. Son 500 metrede müthiş sprint yapan Bennett, 128 kilometrelik parkuru 3 saat 25 dakika 26 saniyelik dereceyle bitirdi. 104 sporcunun mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bugün 204.1 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak.