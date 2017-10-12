 Zafer Bennett’ın – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Zafer Bennett’ın

    Zafer Bennett’ın
    2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 2. etabını, Bora- Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.

    TUR 2017'nin 2. etabı, Kumluca ile Fethiye arasındaki 206 kilometrelik parkurda düzenlendi. Etabı , 6 saat 2 dakika 6 saniyede bitiren Bennett birinci oldu. Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Trek-Segafredo'dan Edward Theuns, 3'üncülüğü ise Astana Pro Takımı'ndan Riccardo Minali elde etti.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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