Zafer Bennett’ın

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 2. etabını, Bora- Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett kazandı.



TUR 2017'nin 2. etabı, Kumluca ile Fethiye arasındaki 206 kilometrelik parkurda düzenlendi. Etabı , 6 saat 2 dakika 6 saniyede bitiren Bennett birinci oldu. Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Trek-Segafredo'dan Edward Theuns, 3'üncülüğü ise Astana Pro Takımı'ndan Riccardo Minali elde etti.