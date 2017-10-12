 Genel klasman lideri Sam Bennett oldu! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Genel klasman lideri Sam Bennett oldu!

    Genel klasman lideri Sam Bennett oldu!

    2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 3. etabı sonunda genel klasman liderliğini koruyan Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, "Henüz büyük sprinterler arasında değilim ama ben de kariyerimi inşa ediyorum." dedi.

    Bennett, etabın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bitişe yaklaşırken kopmalar oldu. Takım, bana farkın açılmaması gerektiğini söyledi. Bir ara panik yaşadım ancak takım arkadaşlarım öndeki grubu yakalamamı sağladı. Daha önce hiç bu kadar peş peşe etap kazanmamıştım. Takım arkadaşlarım ve yöneticilere teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

    TUR 2017'nin kariyeri için önemli bir basamak olduğunu söyleyen Bennett, "Büyük yarışlar için tecrübe kazanmam adına bir fırsat oldu. Henüz (Mark Cavendish, Andre Greipel, Marcel Kittel gibi) büyük sprinterler arasında değilim ama ben de kariyerimi inşa ediyorum. Şimdilik takım içinde Peter Sagan'ın arkasında iyi bir 2. isim olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:28
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