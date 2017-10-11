 Büyük şölen başladı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Büyük şölen başladı

    Büyük şölen başladı

    53.'SÜ düzenlenen dün başladı.

    Alanya'dan başlayıp Kemer'e kadar 176.7 kilometre pedal çeviren 104 sporcu, bugün ise daha zorlu bir etapta mücadele edecek. 13 takım adına yarışan bisikletçiler, 206 kilometrelik Kumluca-Fethiye arasında yarışacak. Bu arada 1963 yılından bu yana uluslararası düzeyde koşulan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyanın zirvesine çıkmayı başardı. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye'nin talebini oybirliğiyle kabul ederek 'nu 'Pro Tour' olarak dünya kategorisinin birinci sırasına koydu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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