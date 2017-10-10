Dev organizasyon başlıyor
PROGRAM ŞÖYLE
BUGÜN: Alanya-Kemer (176.7 km.) YARIN: Kumluca-Fethiye (206 km.) 12 EKİM: Fethiye-Marmaris (128.6 km.) 13 EKİM: Marmaris-Selçuk (204.1 km.) 14 EKİM: Selçuk-İzmir (166 km.) 15 EKİM: İstanbul (143.7 km.)
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
-
''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
-
"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
-
G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
Dev organizasyon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.