 Dev organizasyon başlıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dev organizasyon başlıyor

    Dev organizasyon başlıyor
    (TUR 2017), bugün Alanya'da başlıyor. 53.'sü yapılacak dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu organizasyonu 15 Ekim'de sona erecek ve 13 ülkeden 104 bisikletçi, bin 25 kilometre pedal çevirecek. Startı Alanya Limanı önünden verilecek TUR 2017, genel olarak düz etaplardan oluştuğu için sprint finişlerine sahne olacak. Akdeniz ve Ege sahillerinde ilerledikten sonra İzmir'den hava yoluyla İstanbul'a geçecek sporcular, yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.

    PROGRAM ŞÖYLE
    BUGÜN: Alanya-Kemer (176.7 km.) YARIN: Kumluca-Fethiye (206 km.) 12 EKİM: Fethiye-Marmaris (128.6 km.) 13 EKİM: Marmaris-Selçuk (204.1 km.) 14 EKİM: Selçuk-İzmir (166 km.) 15 EKİM: İstanbul (143.7 km.)
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev organizasyon başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.