Pedallar, 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için çevrilecek

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 53'üncüsü, bu yıl 10-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 6 etaptan oluşan TUR 2017'de mücadele edecek 13 takımdan 104 bisikletçi, bin 25 kilometre boyunca pedal çevirecek.

İlk kez Dünya Turu kapsamında gerçekleşecek organizasyonda, Dünya Turu ve profesyonel kıta takımı lisansına sahip ekipler yarışacak. Bu düzeyde takımı bulunmayan Türkiye, ev sahibi kontenjanından faydalanarak tura milli takım adı altında katılacak.

Alanya Limanı önünden start alacak TUR 2017, genel olarak düz etaplardan oluştuğu için sprint finişlerine sahne olacak. Yarışın tek 1. kategori tırmanışı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 4. etapta gerçekleşecek. Eğimin yüzde 12'yi bulduğu Sakar Geçidi'ne tırmanacak sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'nden de geçen etabın son 5 kilometresinde 400 metre yüksekliğe çıkacak ve Meryem Ana tepesine ulaşacak.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına büyük katkı sağlayan tura katılan bisikletçiler, Akdeniz ve Ege sahillerinde ilerledikten sonra İzmir'den hava yoluyla İstanbul'a geçecek.

Turun 15 Ekim Pazar günü koşulacak son etabı, heyecanı bir kıtadan diğerine taşıyacak. Etaba, Kurtköy'deki yarış pistinden başlayacak bisikletçiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.

53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (10 Ekim): Alanya - Kemer, 176,7 kilometre

2. Etap (11 Ekim): Kumluca - Fethiye, 206 kilometre

3. Etap (12 Ekim): Fethiye - Marmaris, 128,6 kilometre

4. Etap (13 Ekim): Marmaris - Selçuk, 204,1 kilometre

5. Etap (14 Ekim): Selçuk - İzmir, 166 kilometre

6. Etap (15 Ekim): İstanbul, 143,7 kilometre



"TUR 2017, EN YUKARIYI HEDEFLEYEN TÜRK BİSİKLETİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BASAMAK"

53'üncüsü düzenlenecek yarışın, ilk defa Dünya Turu takviminde yer aldığına dikkati çeken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TUR 2017'nin öncekilerden en büyük farkı, bisiklet organizasyonlarında gelinebilecek en üst nokta olan Dünya Turu düzeyine yükselmesi. Bu nedenle Eurosport, ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan turu artık birinci kanalından yayınlayacak. Cumhurbaşkanlığı Turu'nun bu seviyeye gelmesi, en yukarıyı hedefleyen Türk bisikleti için önemli bir basamak olacak." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, Türkiye Milli Takımı'nın yarıştaki hedefine ilişkin ise "Diğer ülkelerin sporcularıyla aramızdaki farkı her ne kadar azaltsak da aynı seviyede olduğumuzu söylemek yanlış olur. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fark kapanacak ve daha iddialı konuma geleceğiz. Şimdilik etap galibiyeti bizim için başarı sayılır. Birkaç etap alabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TURUN TARİHÇESİ

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.

Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi.



LİDERLERİN MAYOLARI

Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyiyor. Buna göre, lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri



TAKIMLAR



Dünya Turu takımları:

Astana Pro Takımı (Kazakistan)

BAE Takımı Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

Bora-Hansgrohe (Almanya)

Trek-Segafredo (ABD)

Profesyonel kıta takımları:

Androni Sidermec Bottecchia (İtalya)

Bardiani CSF (İtalya)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

Gazprom-Rusvelo (Rusya)

Soul Brasil (Brezi·lya)

WB Veranclassic Aquality Protect (Belçi·ka)

Wilier Triestina-Selle (İtalya)

Milli takım:

Türkiye