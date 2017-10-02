SPORDA ÇAĞ ATLADIK
53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde etti. Sporcuların desteklenmesi için çalışıyoruz” dedi
DESTEKLERİMİZ SÜRECEK
Özellik le bisiklet sporuna verilen desteğin devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Bisikleti şehirlerimizde yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamak önemli adımlarımızdan" dedi. Erdoğan yarışa katılacak sporculara da başarı dileyip "Rabbim sporcularımıza kuvvet versin" temennisinde bulundu.
BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ
Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salcano Bisiklet'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ve Yusuf Akgül tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ilk Türk bisiklet markası olan "Salcano" onaylı bisiklet takdim edildi. Erdoğan, daha sonra bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 1
Yorum
sami bu futbol fakiri fenerin sozcusu mu olmus her gun carsaf carsaf konusmalari cikiyor, ayaklar konusmayinca cene oynamaya basliyor, sus defol
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CANER & TALISCA KAPIŞTI
Toplam 13
Yorum
Mallesef Borç durumuyla ve oyuncular top oynamaması hakemlerden de destek beklemek takımı ve yönetimi zor çok zor günler bekliyor.
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HAKAN KIZARDI, MILAN YENİLDİ
Toplam 1
Yorum
sami daha gec olmadan Milan bu adami kovmali, arda, salih ucan, sengiz gibi gittikleri takimi batirirlar, bu bos adamlari nasil alirlar anlamadim
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