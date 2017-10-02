 SPORDA ÇAĞ ATLADIK – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    SPORDA ÇAĞ ATLADIK

    SPORDA ÇAĞ ATLADIK

    53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı , “Ülkemiz yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde etti. Sporcuların desteklenmesi için çalışıyoruz” dedi

    53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım töreni dün yapıldı. Beştepe'deki tanıtıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak sporun her alanına katkı sağlamak için çalıştıklarının altını çizip "Bugün bazı sporlar, belli ülkelerle anılır hale geldi. Ülkemiz de son 15 yılda yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde etti. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız, madalya kazanmaya başladılar. Elbette henüz istediğimiz yerde değiliz. Daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe var; ama devlet olarak altyapı imkanlarından sporcuların desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret ediyoruz" dedi.

    DESTEKLERİMİZ SÜRECEK
    Özellik le bisiklet sporuna verilen desteğin devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "Bisikleti şehirlerimizde yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamak önemli adımlarımızdan" dedi. Erdoğan yarışa katılacak sporculara da başarı dileyip "Rabbim sporcularımıza kuvvet versin" temennisinde bulundu.

    BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ
    Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salcano Bisiklet'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ve Yusuf Akgül tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ilk Türk bisiklet markası olan "Salcano" onaylı bisiklet takdim edildi. Erdoğan, daha sonra bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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