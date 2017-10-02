SPORDA ÇAĞ ATLADIK

. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım töreni dün yapıldı. Beştepe'deki tanıtıma katılan, devlet olarak sporun her alanına katkı sağlamak için çalıştıklarının altını çizip "Bugün bazı sporlar, belli ülkelerle anılır hale geldi. Ülkemiz deyatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde etti. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız, madalya kazanmaya başladılar. Elbette henüz istediğimiz yerde değiliz. Daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe var; ama devlet olarak altyapı imkanlarından sporcuların desteklenmesine,organizasyonlardan tanıtıma kadar her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret ediyoruz" dedi.bisiklet sporuna verilen desteğin devam edeceğini dile getiren, "Bisikleti şehirlerimizde yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamak önemli adımlarımızdan" dedi.yarışa katılacak sporculara da başarı dileyip "Rabbim sporcularımıza kuvvet versin" temennisinde bulundu.Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salcano Bisiklet'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ve Yusuf Akgül tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ilk Türk bisiklet markası olan "Salcano" onaylı bisiklet takdim edildi. Erdoğan, daha sonra bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.