''SPORA VERDİĞİMİZ DESTEK SÜRECEK''

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Bu önemli organizasyoda ve bugünkü basın turunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Erdoğan, 10 Ekim'de Alanya-Kemer etabıyla başlayacak turun, 15 Ekim'de İstanbul'da sona ereceğini söyledi.

Turnuvaya iştirak edecek olan sporculara, takımlara, ülke temsilcilerine başarılar dileyen Erdoğan, 1963 yılında "Marmara Turu" adıyla başlayan bu önemli etkinliğin bugün Türkiye'nin en presijli spor organizasyonlarından biri haline geldiğini, 2017 itibariyle bisiklet sporunun dünyadaki zirvesi olan "World Tour" kategorisine yükseltildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yükseliş trendini gelecek dönemde de sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sporun, bireylerin sağlıklı hayat sürmelerine yaptığı katkı yanında ülke tanıtımlarında ciddi bir rol üstlendiğini biliyoruz. Öyle ki bugün bazı sporlar belli ülkelerle anılır hale geldi. Ülkemizin de son 15 yılda yapılan yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde ettiği malumunuzdur. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız madalya kazanmaya, derece yapmaya başladılar. Elbette henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha katetmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunun farkındayız. Ama devlet olarak altyapı imkanlarından sporcularımızın desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar hemen her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarfediyoruz. Spora özellikle de bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte özellikle bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız önemli adımlarımızdandır."







ERDOĞAN'A BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Erdoğan, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Rabbim bu turnuvada yarışacak tüm sporcuların ellerine, kollarına, bacaklarına kuvvet versin, pedallarının dönüşünü kolaylaştırsın diyor, hepsine muvaffakiyetler temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Salcano Bisiklet'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram ve Yusuf Akgül tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından onaylanan ilk Türk bisiklet markası olan "Salcano" onaylı bisiklet takdim edildi.

Erdoğan, daha sonra bisikletçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.