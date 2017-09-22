Bisiklette yeni başkan Lappartient
Uluslararası Bisiklet Birliği Genel Kurulu'nda başkanlığa Fransız David Lappartient seçildi.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) yeni başkanı David Lappartient oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Norveç'in Bergen kentinde yapılan 186. UCI Genel Kurulu'nda, 45 delegeden 37'sinin oyunu alan Fransız Lappartient, 4 yıl süreyle başkanlık koltuğunda oturan Brian Cookson'dan görevi devraldı.
Fransa Bisiklet Federasyonunun 2009 yılından bu yana başkanlığını yürüten Lappartient, 2013'ten beri UCI'de başkan yardımcılığı yapıyordu.
Lappartient, UCI'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "UCI'ye bağlı ulusal federasyonlara, bugün bana gösterdikleri destekten dolayı minnettarım. Bana verdiğiniz bu büyük sorumluluk için hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Brian Cookson'ı geçen 4 yılda yaptığı çalışmalar için tebrik ederim. Bisiklet sporuna hizmet etmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:14
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
Bisiklette yeni başkan Lappartient haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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