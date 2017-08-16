 Bisikletçi Wooldridge öldü – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bisikletçi Wooldridge öldü

    Bisikletçi Wooldridge öldü
    Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu Avustralyalı bisikletçi Stephen Wooldridge, 39 yaşında öldü. Wooldridge'nin zihinsel sorunları olduğu hayatına son vermiş olabileceği söyleniyor.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bisikletçi Wooldridge öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.