Contador emekli oluyor
Kariyerinde 7 büyük tur şampiyonluğu bulunan İspanyol bisikletçi Alberto Contador, 19 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İspanya Bisiklet Turu'nun ardından emekliye ayrılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kariyerine son vereceğini duyuran Contador, "İki konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, 19 Ağustos'ta başlayacak İspanya Bisiklet Turu'na katılacağım. İkincisi, bu turla profesyonel kariyerime son vereceğim. Bu, iyi düşünülüp alınmış bir karar. Kararımdan üzüntü duymuyorum. Ülkemdeki bir yarıştan sonra kariyerimi bitirecek olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.
ONCE-Eroski, Discovery Channel, Astana ve Saxo Bank takımlarında yarıştıktan sonra bu yıl Trek-Segafredo ekibi adına mücadele etmeye başlayan 34 yaşındaki Contador, kariyerinde iki kez Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) (2007, 2009), iki defa İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) (2008, 2015) ve üç kere de İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) (2008, 2012, 2014) şampiyonluğa ulaştı.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:58
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Gözyaşlarına boğuldu
Toplam 48
Yorum
YA SU KOKLATMADI. E. TOROĞLU ŞAHİT PEPE NİN HATA YAPMASI BİR ŞEY DEĞİL. BUNLAR FUTBOLDA VAR, LAKİN FIRAT AYDINUS BÜTÜN KARARLARINDA BJK NİN YANINDA İDİ. AYNI HATALARDA KONYA
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 29
Yorum
ertunç aatıf, rvp, roman, ozan, hasan ali, şener, stoch, volkan ve fernandao gibi isimlerle neyin hayalini kurmamızı istiyorsun? uefa? şam ligi?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 12
Yorum
NE OLDUM DEMEMELİ BU OLAYLARIN SEBEBİ BEŞİKTAŞDIR. 2 YILDIR BURNUNDAN KIL ALDIRMAYANLAR TÜM TÜRKİYENİN ANTİPATİSİNİ KAZANMAYA BAŞLADI. BJK NEFRETİ BAŞLADI..
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