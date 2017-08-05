800 bisikletçi zirveye pedal çevirdi
Yurt içi ve yurt dışından gelen 800 bisikletçi, doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a tırmanmak için pedal çevirdi.
Organizasyonu düzenleyen Yeşil Pedal Spor Kulübü Başkanı Mecit Tatlıcılar, "İlk düzenlediğimizde 16 kişiydik. Daha sonra beklediğimizden daha fazla katılım oldu. Şu anda ise 800 amatör ve profesyonel bisikletçi burada bulunuyor. 15 yaşından 65 yaşına kadar bay bayan katılımcı var. Bursa'nın, hem de bisiklet sporunun adını duyurmak için böyle bir organizasyona imza attığımızdan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu geleneksel hale döner ve dünyanın dört bir yanından sporculara Bursa'yı tanıtmış oluruz" dedi.
Zirveye ulaşmanın ardından çeşitli hediyelerin yanı sıra bisikletçilerine ve ailelerine mangal partisi düzenlenecek.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:10
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Hertha maçı 19.00’da
Toplam 1
Yorum
Ulaş 6 sene önceki Melo, Önünde Elmander, Burak, Drogba, Amrabat ve Fatih Terim'in hücum taktiği var da mı ileri oynamıyor ?kaldı ki %4 düşüş !
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Lens geliyor, 'O' gidiyor
Toplam 7
Yorum
Gokhan 1907 Artık dediğin en iyi oyuncunuz. Caktirmamaya çalışıyorsunuz ama kafayı yiyorsunuz.
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Selçuk ‘geri’liyor
Toplam 5
Yorum
koca cimbomlu sol bek sol stoper sol açık aldıkmı tamam...gonderin selçuğu yasini yerine Türk oyuncu yada altyapıdan oyuncu monte edin. değişmişken kople
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