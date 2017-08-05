800 bisikletçi zirveye pedal çevirdi

Yurt içi ve yurt dışından gelen 800 bisikletçi, doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a tırmanmak için pedal çevirdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uludağ Bisiklet Performans Tırmanışı organizasyonuna Türkiye'nin haricinde Belçika, Almanya, İran, Amerika ve Avusturalya'dan da katılımcılar rağbet gösterdi. Bu yıl eski milli bisikletçi Kasım Şen adına düzenlenen etkinlikte, 800 bisikletçi Orhaneli Yolu üzerinde bulunan Eker Meydanı önünden başlayarak Uludağ Oteller Bölgesi'ne kadar doğa ile iç içe pedallarını çevirdi. 61,5 ve 45 kilometrelik iki farklı turda pedal çeviren sporcular, 2 bin 450 ve bin 850 metre yüksekliğe kadar çıkarken, dereceye giren bisikletçilere de çeşitli hediyeler verilecek.



Organizasyonu düzenleyen Yeşil Pedal Spor Kulübü Başkanı Mecit Tatlıcılar, "İlk düzenlediğimizde 16 kişiydik. Daha sonra beklediğimizden daha fazla katılım oldu. Şu anda ise 800 amatör ve profesyonel bisikletçi burada bulunuyor. 15 yaşından 65 yaşına kadar bay bayan katılımcı var. Bursa'nın, hem de bisiklet sporunun adını duyurmak için böyle bir organizasyona imza attığımızdan dolayı çok mutluyum. İnşallah bu geleneksel hale döner ve dünyanın dört bir yanından sporculara Bursa'yı tanıtmış oluruz" dedi.



Zirveye ulaşmanın ardından çeşitli hediyelerin yanı sıra bisikletçilerine ve ailelerine mangal partisi düzenlenecek.