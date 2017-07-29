Çin'de yeşil mayo Ahmet Örken'in

Uluslararası Bisiklet Federasyonunun (UCI) Asya Turu takviminde yer alan 13 etaplık yarış sona erdi. Türk bisikletçi Ahmet Örken, final etabını 2. sırada bitirdi.

Turda 4 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Torku Şekersporlu bisikletçi, 102 puanla en iyi sprintere verilen yeşil mayonun sahibi oldu. Ahmet Örken, Çin'de 2 de etap birinciliği elde etti.

Tour of Qinghai Lake'te genel klasman liderliğini ise Qinghai Tianyoude Cycling'ten Jonathan Monsalve (Venezuela) kazandı ve sarı mayoyu sırtına geçirdi.