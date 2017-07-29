 Çin'de yeşil mayo Ahmet Örken'in – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Çin'de yeşil mayo Ahmet Örken'in

    Çin'de yeşil mayo Ahmet Örken'in

    Çin'de düzenlenen Tour of Qinghai Lake'te, yeşil mayoyu Torku Şekerspor'un sprinteri Ahmet Örken kazandı.

    Uluslararası Bisiklet Federasyonunun (UCI) Asya Turu takviminde yer alan 13 etaplık yarış sona erdi. Türk bisikletçi Ahmet Örken, final etabını 2. sırada bitirdi.

    Turda 4 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Torku Şekersporlu bisikletçi, 102 puanla en iyi sprintere verilen yeşil mayonun sahibi oldu. Ahmet Örken, Çin'de 2 de etap birinciliği elde etti.

    Tour of Qinghai Lake'te genel klasman liderliğini ise Qinghai Tianyoude Cycling'ten Jonathan Monsalve (Venezuela) kazandı ve sarı mayoyu sırtına geçirdi.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:40
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