Çin'de yeşil mayo Ahmet Örken'in
Çin'de düzenlenen Tour of Qinghai Lake'te, yeşil mayoyu Torku Şekerspor'un sprinteri Ahmet Örken kazandı.
Uluslararası Bisiklet Federasyonunun (UCI) Asya Turu takviminde yer alan 13 etaplık yarış sona erdi. Türk bisikletçi Ahmet Örken, final etabını 2. sırada bitirdi.
Turda 4 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Torku Şekersporlu bisikletçi, 102 puanla en iyi sprintere verilen yeşil mayonun sahibi oldu. Ahmet Örken, Çin'de 2 de etap birinciliği elde etti.
Tour of Qinghai Lake'te genel klasman liderliğini ise Qinghai Tianyoude Cycling'ten Jonathan Monsalve (Venezuela) kazandı ve sarı mayoyu sırtına geçirdi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:40
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
engin önde hic sol ayak kalmadı belhandayı sola cekip ben afra ortada muhtesem olurdu
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 37
Yorum
KUTLU TÜRK sanane tazminattan derken? TFF kimsenin babasının çiftliği değil öyle bir durum olcaksa her TÜRK vatandası takıpçisi olmalı.
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F.Bahçe'den transfer açıklaması
Toplam 10
Yorum
Yerinde sayan,geriye giden FB Bu yönetimin bırakması demek; FB'nin asrın transferini yapması demektir. Ha messi'yi almışsın,ha bu yönetim bırakıp gitmiş, ikisi de aynı
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