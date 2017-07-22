20. etabı Maciej Bodnar kazandı

Fransa'nın Marsilya kentinde bireysel zamana karşı düzenlenen 22,5 kilometrelik etabı, 28 dakika 15 saniyede tamamlayan 32 yaşındaki Bodnar birinciliği elde etti. Bodnar'ın vatandaşı Michal Kwiatkowski, bir saniye farkla ikinci, Büyük Britanyalı Chris Froome da altı saniye farkla üçüncü en iyi zamana imza attı.

Fransa Bisiklet Turu'nda 3 kez sarı mayonun sahibi olan Sky takımının 32 yaşındaki Froome, 83 saat 55 dakika 16 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini sürdürdü. Froome, en yakın takipçisi Kolombiyalı Rigoberto Uran'ın 54 saniye önünde yer alıyor.

Turun son etabı yarın Montgeron ile başkent Paris arasında 103 kilometrelik parkurda yapılacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.