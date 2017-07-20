18. etabın galibi Barguil oldu

Fransa'nın Briançon ile Izoard yerel idareleri arasındaki 179,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 18. etabı, 4 saat 40 dakika 33 saniyede bitiren 25 yaşındaki Barguil birinci oldu. Fransız sporcunun 20 saniye gerisinde etabı tamamlayan bisikletçilerden Kolombiyalı John Darwin Atapuma fotofinişle ikinci, bir başka Fransız pedal Romain Bardet ise üçüncülüğü elde etti.

Fransa Bisiklet Turu'nda 3 kez sarı mayonun sahibi olan Sky takımının 32 yaşındaki sporcusu Froome, 78 saat 8 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.

Tura, yarın koşulacak 222,5 kilometrelik Embrun - Salon-de-Provence etabıyla devam edilecek.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.