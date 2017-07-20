18. etabın galibi Barguil oldu
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Sunweb takımının Fransız sporcusu Warren Barguil kazandı.
Fransa'nın Briançon ile Izoard yerel idareleri arasındaki 179,5 kilometrelik parkurda düzenlenen 18. etabı, 4 saat 40 dakika 33 saniyede bitiren 25 yaşındaki Barguil birinci oldu. Fransız sporcunun 20 saniye gerisinde etabı tamamlayan bisikletçilerden Kolombiyalı John Darwin Atapuma fotofinişle ikinci, bir başka Fransız pedal Romain Bardet ise üçüncülüğü elde etti.
Fransa Bisiklet Turu'nda 3 kez sarı mayonun sahibi olan Sky takımının 32 yaşındaki sporcusu Froome, 78 saat 8 dakika 19 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Tura, yarın koşulacak 222,5 kilometrelik Embrun - Salon-de-Provence etabıyla devam edilecek.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:17
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Aslına dönme zamanı
Toplam 65
Yorum
Garaudy aslinda kolay gecilmesi gereken tur zora girdi..tudor kendi ipini çeker eger elenirse.son söz. .gulme komsuna gelir basina..fb..bjk.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 10
Yorum
Yunus Topu iki direk arasından geçirecek adamları bile ta Brezilyada milyon dolarlar vererek getiriyoruz.80 MİLYONLUK ÜLKEDEN 20-30 ÜST DÜZEY OYUN
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Trabzon'da yoğun takvim
Toplam 1
Yorum
engin güner :):):):):):):) sadece gulerım neyın kombınesı trabzonsporu sıradan bır anadolu takım ı yaptınız hala kombıne dıyorsunuz hadee hadeeee
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