17. etabı Primoz Roglic kazandı

Fransa'nın La Mure ile Serre Chevalier yerel idareleri arasındaki 183 kilometrelik parkurda düzenlenen 17. etabı, 5 saat 7 dakika 41 saniyede bitiren 27 yaşındaki Roglic, tur tarihinde etap birinciliği elde eden ilk Sloven bisikletçi oldu.

Roglic'den 1 dakika 13 saniye sonra finiş çizgisine ulaşan sporculardan Kolombiyalı Rigoberto Uran etabı fotofinişle ikinci, Büyük Britanyalı Christopher Froome üçüncü sırada tamamladı.

Fransa Bisiklet Turu'nda 3 kez sarı mayonun sahibi olan Sky takımının 32 yaşındaki sporcusu Froome, 73 saat 27 dakika 26 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.

Slovak bisikletçi Peter Sagan'ın diskalifiye edilmesinin ardından yeşil mayo için en iddialı isimlerden biri olan Alman sprinter Marcel Kittel, kazaya karışınca etaba devam edemedi. 20. kilometrede meydana gelen kazada yere düşen ve kısa bir süre tedavi gören 29 yaşındaki sporcu, ağrıları artınca yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Kittel'in yarışı bırakması sonrasında yeşil mayonun yeni sahibi Sunweb takımının Avustralyalı sporcusu Michael Matthews oldu.

Tura, yarın koşulacak 179,5 kilometrelik Briançon-Izoard etabıyla devam edilecek.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.