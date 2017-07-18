 Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'nun 16. etabını Matthews kazandı

    Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı

    'nun 16. etabını, Sunweb takımından Michael Matthews kazandı.

    Fransa'nın Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda düzenlenen 16. etabı, 3 saat 38 dakika 15 saniyede bitiren Avustralyalı sporcu birinci oldu.

    26 yaşındaki Matthews, kazananın fotofinişle belli olduğu yarışta bu yıl ikinci etap birinciliğini elde ederken, Norveçli Edvald Boasson Hagen ikinci, Alman John Degenkolb ise turu üçüncü olarak tamamladı. Kariyerinde daha önce 3 kez 'nda sarı mayonun sahibi olan Sky takımından Büyük Britanyalı Christopher Froome, 68 saat 18 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu. Tura, yarın koşulacak 183 kilometrelik La Mure-Serre Chevalier etabıyla devam edilecek.

    Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.