Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı

Fransa'nın Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda düzenlenen 16. etabı, 3 saat 38 dakika 15 saniyede bitiren Avustralyalı sporcu birinci oldu.



26 yaşındaki Matthews, kazananın fotofinişle belli olduğu yarışta bu yıl ikinci etap birinciliğini elde ederken, Norveçli Edvald Boasson Hagen ikinci, Alman John Degenkolb ise turu üçüncü olarak tamamladı. Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Sky takımından Büyük Britanyalı Christopher Froome, 68 saat 18 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu. Tura, yarın koşulacak 183 kilometrelik La Mure-Serre Chevalier etabıyla devam edilecek.



Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak.