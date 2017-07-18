Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı
Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Sunweb takımından Michael Matthews kazandı.
Fransa'nın Le Puy-en-Velay ile Romans-sur-Isere yerel idareleri arasındaki 165 kilometrelik parkurda düzenlenen 16. etabı, 3 saat 38 dakika 15 saniyede bitiren Avustralyalı sporcu birinci oldu.
26 yaşındaki Matthews, kazananın fotofinişle belli olduğu yarışta bu yıl ikinci etap birinciliğini elde ederken, Norveçli Edvald Boasson Hagen ikinci, Alman John Degenkolb ise turu üçüncü olarak tamamladı. Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Sky takımından Büyük Britanyalı Christopher Froome, 68 saat 18 dakika 36 saniyelik derecesiyle genel klasman liderliğini korudu. Tura, yarın koşulacak 183 kilometrelik La Mure-Serre Chevalier etabıyla devam edilecek.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:11
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 49
Yorum
0054 C.A. AYNEN ÖYLE KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN BİLENDE KONUŞUYOR BİLMEYENDE.YILLARDIR BU KULÜP GEREKSİZ TRANSFERLERLE BU HALE GETİRİLMİŞ GS İŞİ ÇOK ZOR.
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Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
uA ne olacak gelip istanbuldada yenip gidecekler galatasarayli futbolcularda sifir hirs var östersunds >> veni vedi vici yapacak....
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Lens'e pençe
Toplam 30
Yorum
Lens02 Gs 5 tane transfer yaptı sevilla as sagbekini aldı biz 35 yaşındaki pepeye 3 yıllık imza parası haric 15 m verioz olacak iş deil
Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını Matthews kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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