Torku Şekerspor, Çin’deki bisiklet yarışlarına iddialı başladı
Bu yıl elde ettiği başarılarla göz dolduran Türkiye'nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl Turu'na da iddialı başladı.
1. etapta Ahmet Örken 9., Batuhan Özgür 12., Luca Chirico ise 32. oldu. 2. etapta ise Ahmet Örken büyük bir başarıya imza attı ve güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak 3. olmayı başardı.
Batuhan Özgür de bu etapta 6. oldu. Nazım Bakırcı ise 2. turda yokuş formasını kazandı.
Takım halinde çok zorlu iki etaptan, beklenenin üzerinde bir başarı ile çıktıklarını ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip, başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rodos, Hırvatistan, Azerbaycan yarışlarında iyi bir performans göstermiştik. Fas ve Kıbrıs'ta birinci olduk, Rodos'ta da bir etapta kürsüye çıktık. Şimdi Çin'de Bisiklet Otoriteleri için çok önemli bir etapta hem kürsüye çıkmış olduk, hem de tırmanışlarda başarı elde ettik. Bu başarılar devam edecek. Çin'de daha 11 gün var, zorlu etaplar bulunuyor. 13. etap tamamlandığında takım olarak da iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. Çin'de daha podyuma da çıkarız diye düşünüyorum. Takımın havası iyi, sporcularımızın kendine güvenleri tam, bu da başarıyı getirecektir. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda iyi bir netice almak istiyoruz, onun için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.
Antrenör Branco Filip, "Bize desteklerini hiç esirgemeyen başkanımız Recep Konuk'a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz ve başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum, bütün sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarıma da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
-
Pierre Gignac’ta geri sayım
Toplam 19
Yorum
*** beşikteş başkan raha nasıl olsa fener galatasaray şampiyonlar liğinde oynayacak kardeşim iki tıransfer iyi bir forvet birde stoper liğ başlayacak be
-
G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 10
Yorum
Fenerli_bey fenerde is yapmaz ama GS de yilin futbolcusu olur. FB defansa yigiliyor. uzun top atiyor. lens takim oyunu adami.
-
Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 9
Yorum
BJK'li henüz degil ama bu sartlarda 2 sene üstüste sampiyonlukla iyi gidiyoruz diyebiliriz. Tüpçü varken 8 milyon'a Tabata alindi? Abou yu alamiyor
Torku Şekerspor, Çin’deki bisiklet yarışlarına iddialı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.