14. etabın galibi Michael Matthews

Fransa'nın Blagnac ile Rodez yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 14. etabında Matthews, 4 saat 21 dakika 56 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Turda ilk etap galibiyetini elde eden Matthews'un ardından BMC ekibinden Belçikalı Greg van Avermaet ikinci, bu iki sürücüyü bir saniye geriden takip eden Dimension Data takımından Norveçli Edvald Boasson Hagen ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Sky takımından Büyük Britanyalı Christopher Froome, 59 saat 52 dakika 9 saniyelik derecesiyle genel klasmanda tekrar liderliği ele geçirdi.

Turun 15. etabı, Laissac-Severac l'Eglise ile Le Puy-en-Velay yerel idareleri arasındaki 189,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.