13. etabı Warren Barguil kazandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını, Sunweb takımının Fransız sporcusu Warren Barguil kazandı.
Fransa'nın Saint-Girons ile Foix yerel idareleri arasındaki 101 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 13. etabında Barguil, 2 saat 36 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Turda ilk etap galibiyetini elde eden Barguil'in ardından Movistar ekibinden Kolombiyalı Nairo Quintana ikinci, Trek-Segafredo takımından İspanyol Alberto Contador ise üçüncü sırayı aldı.
Toplamda 55 saat 30 dakika 6 saniyelik dereceye ulaşan Astana takımından İtalyan Fabio Aru, genel klasmanda liderliğini sürdürdü.
Turun 14. etabı, Fransa'nın Blagnac ile Rodez yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:37
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F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
Toplam 16
Yorum
gökhan gs nin turu geçeceginden emin olmayın
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Acemi şansı
Toplam 117
Yorum
serdar akay bu yönetim ve tudor gitse, bu ikisi cenk ergün ve emre utkucan kaldığı sürece YEMİN EDERİM gs sürünmeye devam eder.bekleyin v görün
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Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım
Toplam 2
Yorum
uğur uygar fb ye hep güçlü takımlar çıkıyor
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