Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını Bardet kazandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını, AG2R La Mondiale takımının Fransız sporcusu Romain Bardet kazandı.
Fransa'nın Pau yerel idaresi ile Peyragudes kayak merkezi arasındaki 214,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 12. etabında, 5 saat 49 dakika 38 saniyelik derecesiyle AG2R La Mondiale takımından Bardet birinciliğe ulaştı.
Turda ilk etap galibiyetini elde eden Bardet'nin ikişer saniye arkasında Cannondale Drapac ekibinden Kolombiyalı Rigoberto Uran ikinci, Astana takımından İtalyan Fabio Aru ise üçüncü sırayı aldı.
Toplamda 52 saat 51 dakika 49 saniyelik dereceye ulaşan Aru, daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Büyük Britanyalı Christopher Froome'u geride bırakarak, genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Turun 13. etabı, Fransa'nın Saint-Girons ile Foix yerel idareleri arasındaki 101 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:50
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını Bardet kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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