15 Temmuz’u unutmadılar

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Arnavutköy Belediyesi'nden anlamlı işbirliği... 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla dün İstanbul'da bisiklet turnuvası başladı. 250 sporcu, Arnavutköy'den verilen startla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Bu anlamlı turnuva 15 Temmuz'da Niğde'de sona erecek.