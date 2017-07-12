 15 Temmuz’u unutmadılar – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    15 Temmuz’u unutmadılar

    15 Temmuz’u unutmadılar
    Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Arnavutköy Belediyesi'nden anlamlı işbirliği... 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla dün İstanbul'da bisiklet turnuvası başladı. 250 sporcu, Arnavutköy'den verilen startla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Bu anlamlı turnuva 15 Temmuz'da Niğde'de sona erecek.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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