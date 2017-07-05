"Milli forma hayalime bisikletle kavuştum"

Denizli'nin Tavas İlçesi'nde 8 yıl basketbol oynadığını belirten 20 yaşındaki Raziye Salım, bisiklet sporuyla mart ayında tanıştığını belirtti. 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmsenin heyecanını yaşadığını vurgulayan Raziye Salım, önceleri çok zorlandığını anlatırken şöyle konuştu:

"İlk kampta bisiklete binmeyi bilmediğim için çok sıkıntı yaşadım. Sonra gelişme gösterdim. Hocalarım da bana çok iyi bir eğitim verdi. Hedefimiz takım olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak. Ben de Deaflympics sonrasında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."

"BÜYÜK FEDEKARLIK YAPTI"

Antrenör İsmail Demirel ise Raziye'nin çok zor şartlar altında büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Ailesi çiftçi olduğu için zaman zaman ona ihtiyaçları vardı ve geri çağırmayı düşündüler. Ama milli forma söz konusu olduğu için hem onlar hem de Raziye büyük fedakarlıklar yapıp devam ettiler. Raziye'nin Deaflympics'te mücadele edecek olması bile başlı başına çok büyük bir başarıdır" dedi.