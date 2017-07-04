Le Tour de France'da kazanan Demare
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) dördüncü etabını, FDJ takımının Fransız sporcusu Arnaud Demare kazandı.
Lüksemburg'un Mondorf-les-Bains ile Fransa'nın Vittel yerel idareleri arasındaki 207,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun dördüncü etabında, 4 saat 53 dakika 54 saniyelik derecesiyle Bora-Hansgrohe takımından Demare birinciliği elde etti.
Dördüncü etapta Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ikinci, Katusha Alpecin ekibinden Norveçli Alexander Kristoff ise üçüncü sırayı aldı.
İlk etapta galibiyete ulaşarak sarı mayoyu giyen Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, toplamda 14 saat 54 dakika ve 25 saniyelik derecesiyle genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.
Turun 5. etabı, Fransa'nın Vittel ile La Planche des Belles Filles yerel idareleri arasındaki 160,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 20:15
-
Pasalic bitiyor
Toplam 14
Yorum
Dr.Alban Bu Tudordan bi cacık olmaz.Futbolcu analizi sıfır. Yahu bu adamdan ön libero mu olur? Zorla GS ı zarar ettircekler.
-
Dost kazığı!
Toplam 3
Yorum
CİMBOM uA bu de jong a küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum bir dünya yıldızı gelicekti bu de jong aldığı para zıkkım olsun gitsin töbest ........
-
Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 81
Yorum
he ya Sormayın ya öyle kıskandım ki artık kievden 6 yerine 3 yerler. Ama madrid bayern falan çıkarsa onu bilemem
Le Tour de France'da kazanan Demare haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.