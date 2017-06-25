Bisiklette hedef 4 yılda 5 bin lisanslı sporcu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, kurulduğu günden bu yana inişli çıkışlı dönemler yaşamasına rağmen milli takım olarak ilk başarısını 1973 yılında Balkan Şampiyonası'nda kazandığı 3'üncülükle elde etti. Yine aynı yıl Balkan Şampiyonası'nda ferdi birinciliği ise şu anki federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı kazanarak, o döneme kadar Türk bisiklet tarihinin en büyük başarısına ulaştı.

1972 Münih ve 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden eski milli bisikletçi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden beri nitelikli ve lisanslı sporcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl Antalya'da çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirten Küçükbakırcı, açtıkları kursa 100 mekanisyen ile 135 antrenör kursiyerin katıldığını anlattı.



"Dünya klasmanında belli bir yere gelmeyi hedefliyoruz"

Yönetim olarak öncelikli düşüncelerinin sporcu sayısını en kısa sürede binli rakamlara çıkarmak olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Alanya'da yaptığımız ilk yarışta 35 olan sporcu sayımızı 652'ye ulaştırdık. Sonraki yarışlarda ise bu sayıyı 700'e çıkardık. Şu an faaliyetlerimizi 700 sporcuyla yapıyoruz. 2017 hedefimiz bin sporcuya ulaşmak. 2018'de 2 bin, 2019'da 3 bin, 2020'de ise 5 bin sporcuya ulaşacağız inşallah. Yani, Türkiye Bisiklet Federasyonu 4 yılın sonunda 5 bin lisanslı sporcuyla karşınızda olacak. Bununla birlikte sadece sayıyla değil rekabeti artırmış ve başarıya giden bir bisiklet federasyonu hedefliyoruz. İnşallah madalyalara da talibiz. Bu sene zor görünse de 3. veya 4. yıllarımızda dünya klasmanında belli bir yere gelmeyi hedefliyoruz."

Küçükbakırcı, Türk bisiklet sporunu dünya arenasında belirli bir düzeye getirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirerek şunları ifade etti:

"Milli takımımız maalesef Fransa turuna kabul edilmiyor. Neden? Başarı yok. O hızı yakalayamıyoruz. Bundan dolayı milli takımımızı, Fransa turu koşabilecek ve olimpiyatlarda madalya kazanabilecek hale getireceğiz. Şu anda yeni yeni canlanıyoruz. Kulüp sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Belediyelerle iş birliği yapıyoruz."



"Bisiklet Ligi kuracağız"

Bisiklet sporunun gelişememesindeki en büyük nedenin veledrom eksikliği olduğuna dikkati çeken Küçükbakırcı, bir an önce yeni veledromların yapılması gerektiğine işaret etti.

Yıl sonuna kadar veledromlar için ihaleye çıkılacağını aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Veledromlardan ilki Konya'da yapılacak. Daha sonra Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Bolu, Alanya ve Antalya'da yapacağız. 8 tane veledrom yaptığımız zaman biz artık bir 'Bisiklet Ligi' kuracağız. Bu ligi kurunca da rekabet ortamı oluşacak. O zaman da hemen hemen bir basketbol ve bir voleybol gibi olacağız diye düşünüyorum. Bunlar tabii devlet büyüklerimizden aldığımız desteklere, sporcu ve antrenörlerimizden aldığımız başarılara endekslidir. Bir yerden başarı gelecek ki diğer yerden destek görülsün. O zaman da rahat hareket edebileceğimizi düşünüyorum."