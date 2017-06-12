Manavgat'ta Bisiklet Yarışı

Manavgat Belediyesi ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1'nci Manavgat Bisiklet Yarışı yapıldı. 58 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış Sorgun bölgesinde gerçekleşti. Yarış 1.5 kilometre asfalt parkurda 30 tur şeklinde yapıldı. İşitme Engelli Milli Takımı'nda yer alan 6 erkek 5 kadın sporcu performanslarıyla göz doldurdu. Yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Elit yarış kategorisinde birinci Türk Telekom takımından Cebrail Şeker olurken, Alanyaspor Bisiklet takımından Yunus Yetkin ikinci, Salcano Alanya takımından Duran Akbaş ise üçüncü oldu. Master kategoride Ataman Şekerci birinci, Hakan Şenöz ikinci, Ali Yıldırım üçüncü oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kenti sadece kültürel değil sportif faaliyetlerde de geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Sözen, "Yerel yönetim anlayışımızda sporun önemini anladığımız için kentimizi sporla buluşturduk. Sporun her dalına destek veriyoruz. Manavgat'ımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.