Manavgat'ta Bisiklet Yarışı
Manavgat Belediyesi ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği 1'inci Manavgat Bisiklet Yarışı yapıldı.
Manavgat Belediyesi ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1'nci Manavgat Bisiklet Yarışı yapıldı. 58 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış Sorgun bölgesinde gerçekleşti. Yarış 1.5 kilometre asfalt parkurda 30 tur şeklinde yapıldı. İşitme Engelli Milli Takımı'nda yer alan 6 erkek 5 kadın sporcu performanslarıyla göz doldurdu. Yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Elit yarış kategorisinde birinci Türk Telekom takımından Cebrail Şeker olurken, Alanyaspor Bisiklet takımından Yunus Yetkin ikinci, Salcano Alanya takımından Duran Akbaş ise üçüncü oldu. Master kategoride Ataman Şekerci birinci, Hakan Şenöz ikinci, Ali Yıldırım üçüncü oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kenti sadece kültürel değil sportif faaliyetlerde de geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Sözen, "Yerel yönetim anlayışımızda sporun önemini anladığımız için kentimizi sporla buluşturduk. Sporun her dalına destek veriyoruz. Manavgat'ımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:07
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Valbuena geliyor
Toplam 5
Yorum
aslan bu valbuena istekli oynarsa eğer çok süper biri.fb ye gelmiş geçmiş en iyi ortasaha oyuncusu olur. tam aykut hocanın istediği tipte. presli
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Rıdvan Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ Rıdvan efendi maduru güzel oynuyor ya harbi tebrik ediyorum kendisi oyun hamuru gibisin hocam ortama göre şekil değiştiriyorsun !
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Kjaer 10’a gider
Toplam 15
Yorum
aslan kjaer 20 milyon euro eder. onun gibi çalışkan stoper çok az.
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