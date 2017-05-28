 Tur için ihale açılacak – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tur için ihale açılacak

    Tur için ihale açılacak
    'nun organizasyonu için ihaleye çıkılacak. 10-15 Ekim tarihlerindeki turun organize ve koordine edilmesi için, 9 Haziran'da ihale yapılacağı belirtildi. İhale; TV çekimi, prodüksiyon, konaklama, araç kiralama, ulaşım, parkur, bariyer, güvenlik, medya ve basın ile organizasyona ilişkin hizmetler içeriyor.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tur için ihale açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.